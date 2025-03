Ceará enfrentará São Caetano nos playoffs da Superliga B de Vôlei Feminino

Ao fim da 13ª rodada e com o encerramento da 1ª Fase da Superliga B de Vôlei Feminino, o Ceará terminou na 6º colocação com 23 pontos, e vai disputar os playoffs. E o adversário das meninas do Vozão será o São Caetano. Data, horário e local das partidas serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Legenda: O Ceará tem levado grandes públicos aos seus jogos na Superliga B Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

A equipe paulista finalizou a 1ª fase na 3ª colocação, com 27 pontos. Foram 10 vitórias e três derrotas na etapa classificatória. Uma delas aconteceu contra o Vovô, por 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-20 e 25-11, em duelo válido pela 3ª rodada da Superliga B. A partida aconteceu no Ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul.

O playoff será disputado em duas partidas. A equipe melhor ranqueada manda o confronto decisivo. O regulamento prevê que, em caso de empate (uma vitória para cada), será disputado o golden set, que consiste em um período extra disputado em 15 pontos.