João Fonseca supera dores na coxa e vence Pavel Kotov na estreia em Phoenix

À espera do Masters 1000 de Miami, o brasileiro João Fonseca voltou à quadra nesta quarta-feira para disputar o Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, em uma espécie de preparação especial. Refeito da eliminação precoce em Indian Wells, o tenista carioca não teve dificuldades para superar Pavel Kotov (102º) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.

O seu próximo adversário no torneio americano já está definido. Fonseca vai enfrentar o alemão Jan-Lennard Struff, cabeça de chave número 4 e 46º do mundo na lista da ATP.



O duelo contra Kotov começou com Fonseca buscando uma postura mais ofensiva. Com uma quebra no primeiro e outra no sétimo game, o brasileiro se impôs pelo saque potente e o bom jogo de fundo.



Com dificuldade para conseguir acompanhar a movimentação do rival, Kotov foi cometendo erros não forçados e virou presa fácil para as paralelas de Fonseca, que não teve dificuldade em fechar a primeira parcial em 6/2.



No intervalo entre a primeira e a segunda parcial, o jogo teve uma pausa a pedido de Fonseca. Após a disputa do primeiro game, que teve Kotov confirmando seu serviço, uma nova interrupção foi solicitada pelo brasileiro, que foi atendido pelo fisioterapeuta



Com uma proteção na coxa esquerda, ele deu prosseguimento ao confronto, quebrou o serviço do rival no terceiro game e voltou a abrir vantagem minando a confiança do tenista russo.



Com um jogo solto e batendo muito forte do fundo da quadra, Fonseca administrou a segunda parcial e definiu o duelo venceu o segundo set por 6/4.