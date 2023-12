Sem receber proposta do Palmeiras, Fortaleza trabalha com permanência de Caio Alexandre

O Palmeiras ainda não fez uma proposta oficial ao Fortaleza pela compra de Caio Alexandre. A afirmação foi refeita pelo ex-presidente do clube e futuro CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz, em entrevista ao canal UOL Esporte, nesta segunda-feira (11).

Paz admitiu, no entanto, que o Verdão manifestou interesse em Caio Alexandre e que existem conversas, mas deixou claro que não recebeu uma oferta em papel timbrado do clube paulista. “Se o Palmeiras vier fazer proposta formal, a gente vai ouvir [...] eles já declararam interesse sim; falta a proposta formal. Se houver, a gente senta, conversa e vê a possibilidade", disse o dirigente.

Em processo de pagamento pelos 50% dos direitos econômicos do atleta, o Fortaleza segue com a perspectiva de permanência de Caio no Pici, segundo Paz.

A imprensa paulista tem afirmado que Palmeiras e Caio Alexandre já têm um acerto verbal, mas para levar o jogador o Porco precisa de um entendimento com o Tricolor. Paz já revelou que o Fortaleza não pensa em nada inferior a 10 milhões de dólares para executar uma venda do camisa 8.