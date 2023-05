Sem desfalques, Floresta encerra preparação para estreia contra o São José-RS na Série C

Único representante cearense na Série C do Brasileirão, o Floresta encerrou a preparação para a estreia nesta terça-feira (2). A equipe enfrenta o São José-RS no Estádio Novelleto Neto, em Porto Alegre. O duelo será às 19h (de Brasília). A equipe chega para a disputa sem nenhum desfalque.

"Necessitamos manter o nível de concentração elevada, pois sabemos da qualidade que temos. Não haverá jogos fáceis, e sim, todos com a mesma ambição, porém vamos buscar jogo a jogo pontuar", avaliou o lateral-direito Igor Carvalho.

O Lobo da Vila vai disputar a Série C pela terceira vez seguida. Em 2022, a equipe cearense terminou em 15º na tabela e segue com foco em conquistar o acesso para a segunda divisão. A equipe, que recentemente conquistou o acesso para a elite do futebol cearense, estará sob comando de Gerson Gusmão.