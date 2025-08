Sem Bareiro, fora por opção técnica, Fortaleza embarca para encarar o Corinthians; veja relacionados

O Fortaleza embarcou para enfrentar o Corinthians nesta quinta-feira (2). Entre os relacionados, o Leão segue com desfalques importantes. Um fator que chamou atenção foi Adam Bareiro, recém contratado pelo por R$ 9 milhões, fora da lista de atletas relacionados para a partida por opção técnica.

Além de Bareiro, Moisés, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, João Ricardo, que recupera de fratura na mão esquerda, Brenno, que sofreu fratura na mão direita, Brítez, devido a um edema no músculo posterior da coxa direita e Pochettino, fora desde a partida contra o Grêmio por estiramento ligamentar em joelho direito, são desfalques certos para a partida.

Por outro lado, o técnico português Renato Paiva contará com Kervin que volta a ser relacionado desde a partida contra o Bahia e Weverson, tendo sido relacionado pela primeira desde que foi contratado.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : Magrão, Vinicius Silvestre e Eduardo Salvador

: Magrão, Vinicius Silvestre e Eduardo Salvador Laterais : Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson Mancuso e Tinga

: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson Mancuso e Tinga Zagueiros : Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Kuscevic

: Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Kuscevic Meio-campistas : Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Matheus Pereira, Rossetto e Zé Welison

: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Matheus Pereira, Rossetto e Zé Welison Atacantes: Breno Lopes, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho e Yago Pikachu

Corinthians e Fortaleza entram em campo neste domingo (3), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (RS), pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O time paulista está na 11ª posição, com 21 pontos, enquanto o Fortaleza é o 18º, com 14 pontos.