Seleção do Brasileirão terá Pikachu na lateral-direita; Cuca supera Vojvoda como melhor técnico

A Seleção do Brasileirão já está definida e foi antecipada por jornalistas nas redes sociais. Do futebol cearense, apenas um jogador teria sido escolhido: Yago Pikachu como lateral-direito, apesar de atuar na função de ponta-direita no Fortaleza. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Pedro Ivo, comentarista nos canais Disney.

O técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda, por pouco não foi escolhido como o melhor técnico da competição. O argentino foi superado por Cuca, campeão brasileiro com o Atlético-MG, que teve 3% a mais de votos.

Votaram 1.050 profissionais do futebol, entre jornalistas, treinadores e capitães dos 20 clubes da Série A, além de comissões técnicas das seleções, delegados e oficiais das partidas.

A festa de premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será nesta sexta-feira (10), um dia depois da última rodada do Campeonato Brasileiro.

Seleção do Brasileirão 2021

Weverton

Pikachu

Gustavo Gómez

Júnior Alonso

Guilherme Arana

Edenilson

Jair

Raphael Veiga

Nacho Fernández

Michael

Hulk

Técnico: Cuca