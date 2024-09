Seleção Brasileira inicia treinos nesta segunda-feira para jogos das Eliminatórias

Nesta segunda-feira (2), a Seleção Brasileira inicia a preparação para os dois primeiros confrontos deste ano pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na sexta-feira (6), o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira, às 22 horas, pela 7ª rodada, e logo depois, no dia 10

visita o Paraguai, no Defensores del Chaco, às 21h30.

Com duas vitórias, um empate e três derrotas, o Brasil tem sete pontos em seis jogos e está na sexta colocação nas Eliminatórias. Seis seleções se classificam diretamente para a Copa de 2026.

Os primeiros seis jogos na competição foram com Fernando Diniz. Depois da eliminação precoce na Copa América - para o Uruguai, nos pênaltis, nas quartas de final -, Dorival vai estrear nas Eliminatórias. Legenda: Dorival fará sua estreia pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias nesta sexta-feira (6) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Ele estreará em um estádio que lhe deu boas lembranças na carreira. Além de conquistar o título como treinador, ele defendeu o Coritiba como atleta em 1988.

"Espero dois resultados importantes para que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental que isso venha a acontecer e vamos tentar trabalhar o máximo possível para que busquemos esses dois resultados", afirmou o treinador, que assumiu o comando da Seleção em janeiro com a missão de classificar o Brasil para a disputa da Copa do Mundo.

Preparação

Em entrevista à CBF TV, Dorival contou sobre a preparação da equipe, lembrou das suas conquistas pelos clubes mais populares da capital paranaense e falou sobre o Couto Pereira, palco da partida de sexta-feira. No dia 10, o Brasil fechará a Data Fifa de setembro contra o Paraguai, em Assunção.

"Espero a participação do torcedor, que compareça em massa, que prestigie, que volte a sentir um pouco mais a Seleção Brasileira. Nós estamos fazendo um trabalho para que possamos resgatar tudo isso e eu espero que essa sequência nos proporcione essa condição", disse o treinador, que assistiu na noite de domingo a vitória do Palmeiras sobre o Athetico Paranaense por 2 a 0, na Ligga Arena.



Lista de convocados*

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), William (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Lucas (São Paulo) e Vinicius Junior (Real Madrid).

*William e Lucas foram convocados para os lugares de Yan Couto e Savinho, respectivamente, que foram cortados.