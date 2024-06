Seleção brasileira de basquete finaliza preparação e define grupo que disputará Pré-Olímpico

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aleksandar Petrovic, definiu, nesta terça-feira (18), os atletas que viajam para a Europa, onde a equipe nacional fará amistosos visando o Pré-Oímpico de Riga, na Letônia.



O grupo encerrou a fase de preparação, que estava sendo feita em Blumenau, e agora vai ter pela frente confrontos diante da Polônia, Croácia e Eslovênia. A estreia do Brasil no Pré-Olímpico está marcada para o dia 2 de julho, diante de Montenegro.



Se despedem do grupo os jogadores Elinho, Gabriel Jaú e Gui Deodato. Os jovens Mathias e Reynan, que estavam treinando como convidados nesta fase de treinamentos, também não viajam.



Yago, que se recupera de uma lesão na panturrilha, está confirmado entre os relacionados e segue com o time. Marcelinho Huertas se junta ao elenco em Zagreb, na Croácia.



Na programação dos amistosos, o Brasil encara a Polônia no dia 24. A equipe volta a quadra 48 horas depois para enfrentar a Croácia e encerra esta fase de preparação diante da Eslovênia, no dia 28.



O Pré-Olímpico de Riga vai ser disputado entre os dias 2 e 7 de julho e, além do Brasil, conta com Letônia, Camarões, Geórgia, Filipinas e Montenegro. Na primeira fase, os brasileiros enfrentam montenegrinos e camaroneses. Os dois melhores se garantem nas semifinais.

Além disso, é a última chance do país assegurar vaga olímpica no esporte, após as derrotas da equipe feminina e da modalidade 3x3 em seus respectivos pré-Olímpicos.

ATLETAS PRÉ-OLÍMPICO

Armadores

Marcelinho Huertas — Tenerife (Espanha)

Alexey Borges — Hakro Merlins (Alemanha)

Yago dos Santos — Estrela Vermelha (Sérvia)

Raulzinho — Fenerbahce (Turquia)

Georginho de Paula — Sesi Franca (São Paulo)

Alas

Didi Louzada — Flamengo (Rio de Janeiro)

Vitor Benite — Zunder Palencia (Espanha)

Leo Meindl — Tokyo (Japão)

Gui Santos — Golden State Warriors (NBA)

Lucas Dias — Sesi Franca (São Paulo)

Bruno Caboclo — Partizan (Sérvia)

Pivôs