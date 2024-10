Seleção Brasileira conhece grupo do Sul-Americano Sub-20

A Conmebol definiu em sorteio nesta terça-feira (29) os dois grupos do Sul-Americano Sub-20, que será disputado em 2025, no Peru. A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Equador, Chile e Bolívia. O Grupo A é composto por Peru, Uruguai, Venezuela, Paraguai e Argentina.

O torneio, que inicia em 23 de janeiro e se encerra no 16 de fevereiro, garante quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria também em 2025, no Chile.

Legenda: Grupos do Sul-Americano Sub-20 Foto: Divulgação / Conmebol

O Brasil é o atual campeão sul-americano e maior vencedor, com 12 títulos. Na edição passada, na Colômbia, Ramon Menezes liderou a Amarelinha na campanha invicta que culminou na quebra de um jejum de 12 anos sem a conquista da competição.

Formato

O Sul-Americano é dividido em duas fases. Na primeira, os cinco integrantes de cada grupo se enfrentam em turno único, com o objetivo de estar nas três primeiras colocações, classificatórias para o Hexagonal Final. Nele, as seis seleções, também no formato de todos contra todos e em turno único, disputam as quatro vagas para o Mundial. A equipe que somar mais pontos no Hexagonal será a campeã.

Treinos

No dia 11 de novembro, a Seleção Brasileira Sub-20 se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à última fase de preparação para o Sul-Americano. Os 23 atletas convocados ficarão concentrados até o dia 19. O volante Kauan, do Fortaleza, está entre os 23 convocados.