Seis jogos invicto e perto do G8: Leston Junior exalta elenco e campanha do Floresta na Série C

O Floresta está em grande fase na Série C do Campeonato Brasileiro, realizando uma campanha surpreendente. Em 8 rodadas, o Verdão da Vila tem 12 pontos e está em 9º, com a mesma pontuação do Ituano, time que abre o G8.

São 6 jogos de invencibilidade, na melhor sequência entre os 20 participantes. A equipe, que começou a campanha com duas derrotas (Caxias e Londrina), engatou 3 vitórias (Botafogo/PB, Retrô e Itabaiana) e 3 empates (Ituano, Guarani de Campinas e Anápolis), com o último triufo sendo diante do Itabaiana por 1x0, no dia 31 de maio.

Ao fim daquela partida, o técnico Leston Junior exaltou os jogadores e comprometimento deles.

Preciso exaltar o empenho atletas. Eles são fantásticos em nível comprometimento. Mais do que a sequência de invencibilidade, temos uma melhora de performance. Temos uma condição favorável para nos motivar e continuar nesta crescente, conquistando os objetivos do objetivos do clube" Leston Junior Técnico do Floresta

Legenda: O Floresta engatou uma grande sequência de invencibilidade na Série C, com 3 vitórias e 3 empates, colando no G8 Foto: Kely Pereira / Floresta

Leston chegou ao Floresta antes do ínicio da Série C para o lugar de Marcelo Chamusca. A troca de comando aconteceu pela campanha ruim no Campeonato Cearense, com a equipe disputando o quadrangular do rebaixamento, escapando na última rodada.

O elenco foi reformulado, reforços chegaram e a equipe vem mostrando resultados em 8 rodadas na Série C.

Melhor defesa

A campanha do Floresta é sólida e tem como alicerce a defesa. A equipe só levou 5 gols em 8 jogos, tendo a melhor defesa da competição ao lado do Náutico.

A equipe joga no 5-3-2, com Vitão, Icaro e Thomás Kayck formando o trio de zagueiros, e os laterais Mateus Ludke e Rafael Furlan.

Os destaques do time de Leston Junior, são Furlan e Kayck. Além deles, o goleiro Dalton mostra segurança.

No setor ofensivo, o meia Pablo e o atacante Ruan também estão fazendo uma boa Série C.

O time base do Verdão é: Dalton, Furlan, Kayck, Ícaro, Vitão, Ludke; Guilherme Nunes, Ruan, Pablo e Thiaguinho

Sonho com o G8

O Lobo da Vila, que está em sua 5ª participação seguida na Série C (a primeira foi em 2021), pela 1ª vez tem uma condição real de avançar entre os 8 melhores para 2ª Fase e sonhar com o acesso. Nos outros anos (2021-2024), o Verdão ficou longe da disputa pela vaga e sempre lutou contra o rebaixamento, conseguindo se salvar nas última rodadas.

Leston admitiu que o clube tem o objetivo de encerrar a 1ª Fase entre os 8 melhores, disputando o acesso pela 1ª vez.

"São seis jogos de invencibilidade, em que acima de tudo, a gente vê um crescimento. Tivemos dificuldade de inicio, pela transformação do elenco, mas o grupo vem respondendo e assimulando o que temos trabalhando com eles. É enaltecer o grupo e estamos comprometidos em entrar no G8, que é nosso objetivo".

São 19 rodadas até o fim da 1º Fase e o Verdão terá crescentes desafios, ao encarar equipes que estão no G8: CSA (6º), Brusque (3º), Ypiranga (4º), Ponte Preta (1º) e Maringá (7º).

O Verdão só volta a jogar no dia 16, contra o CSA, fora de casa, pela 9ª rodada.