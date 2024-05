Saulo Mineiro é expulso após 28 minutos em campo e desfalca o Ceará na próxima rodada da Série B

O atacante Saulo Mineiro foi expulso na vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Amazonas, na noite desta quinta-feira (16). O atacante será desfalque para o técnico Vagner Mancini na partida contra o Operário-PR, no próximo domingo (19), fora de casa.

Após ficar de fora de quatro jogos do Ceará por conta de uma lesão muscular em reto femoral da coxa direita, Saulo Mineiro voltou a atuar contra o Amazonas e entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Facundo Barceló.

Legenda: Saulo Mineiro em ação com a camisa do Ceará Foto: Kid Junior / SVM

Aos 45 minutos do primeiro tempo, o atacante foi advertido com o primeiro cartão amarelo. Já nos acréscimos, aos 54 minutos da etapa final, o jogador se desentendeu com um atleta do Amazonas e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso do jogo.

Como resultado da expulsão, Saulo Mineiro não poderá entrar em campo no próximo compromisso do Ceará na Segundona, pela sexta rodada. O Ceará atualmente ocupa a sexta posição na tabela, com oito pontos conquistados em cinco jogos.

Com a camisa do Ceará na temporada 2024, Saulo Mineiro soma 17 jogos disputados e dois gols marcados.