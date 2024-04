Saulo Mineiro é dúvida para jogo do Ceará contra o Mirassol após sofrer lesão; veja detalhes

O atacante Saulo Mineiro é dúvida para a próxima partida do Ceará. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, as chances do jogador estar em campo contra o Mirassol, na próxima segunda-feira (29), são consideradas baixas.

Saulo foi substituído no primeiro tempo da partida contra o Goiás, no último sábado (20). Ele teve um problema muscular na coxa direita. O atacante iniciou um tratamento intensivo com o departamento médico, mas ainda assim pode ser desfalque contra o Mirassol.

Legenda: Saulo Mineiro durante treino no Ceará Foto: Felipe Santos/Ceara SC

O jogador não tem treinado com bola com o restante do elenco, mas feito dois turnos de tratamento junto ao departamento médico do Vovô. Aos 26 anos de idade, Saulo Mineiro soma 16 jogos disputados e dois gols marcados.

O Ceará embarca no sábado (27) para Mirassol (SP), onde na segunda-feira (29) enfrenta o Mirassol às 19h30, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão 2024. O Vovô vem de um empate em 1 a 1 com o Goiás na primeira rodada da competição.