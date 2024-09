Saulo Mineiro comenta expulsão na partida contra o Operário: 'momento algum eu fui desrespeitoso'

O atacante Saulo Mineiro, do Ceará, comentou, em suas redes sociais, sobre a confusão no final da partida entre o Vovô e o Operário, pela 25ª rodada da Série B. O centroavante de 27 anos, falou sobre o lance que ocasionou o desentendimento entre as equipes — após a expulsão do goleiro Rafael Santos, goleiro do Operário.

Legenda: Faltando um minuto para o término da partida, após uma falta em Talisson, Saulo Mineiro comemorou a expulsão do goleiro da equipe paranaense Foto: Reprodução/Instagram/Saulo Mineiro

“Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, antes de tudo. Eu não sou uma pessoa de falar e reclamar desse tipo de coisa, mas é muito fácil as pessoas me julgar e me atacar por aqui, por algo que eu não fiz e não condiz com o meu comportamento diário. Momento algum eu fui desrespeitoso com jogador adversário, eu fui comemorar a expulsão do jogador adversário com a MINHA TORCIDA”, afirmou o atacante.

Faltando um minuto para o término da partida, após uma falta em Talisson, Saulo Mineiro comemorou a expulsão do goleiro da equipe paranaense, o que não foi bem recebido pelos atletas do Fantasma. O resultado foram quatro expulsões: do atacante Saulo Mineiro, pelo Vovô, além do goleiro Rafael Santos, do atacante Maxwell e do técnico Rafael Guanaes, todos do time paranaense.

“Todo momento que teve tumulto perto de mim eu saí de perto, e no final das contas eu levei um tapa na cara de um jogador e ainda fiquei quieto sem expressar qualquer tipo de reação contra ele, onde gerou a expulsão dele também. Continuarei com minha alegria e brilho, e retribuindo o carinho daqueles que torce pra mim e para o bem do nosso VOZÃO”, concluiu Saulo em stories no Instagram.

RELATO NA SÚMULA

Após o confronto, o árbitro Arthur Gomes Rabelo (ES), que apitou o confronto, relatou na súmula o motivo da expulsão do atleta. “Expulsei com o 2º cartão amarelo, aos 52 minutos do 2º tempo, após ser informado pelo árbitro reserva, que o atleta Saulo, número 73, teria xingado seu adversário com a bola fora de jogo, proferindo as seguintes palavras: 'vai tomar no seu c*, tá empolgado, vai se f*der…'. Informo que o mesmo resistiu a saída do campo de jogo, insatisfeito com a decisão da arbitragem”, disse o trecho do documento.

Com a expulsão, o atacante será um dos desfalques do Vovô para o confronto contra a Chapecoense, pela 26ª rodada da Série B. Além dele o volante Richardson e o lateral-esquerdo Matheus Bahia — que receberam cartão amarelo durante a partida — não estarão à disposição do técnico Léo Condé, devido o acúmulo de cartões.