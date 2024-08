Saulo comemora vitória do Ceará e gol marcado e avisa: 'Vamos buscar o G4'

O atacante Saulo Mineiro marcou o gol da vitória do Ceará diante do Novorizontino, na noite desta segunda-feira no Castelão, pela 23ª rodada da Série B.

O gol foi de pênalti, aos 42 do 2º tempo, diante do líder da competição, deixando o Vovô em 5º, com 35 pontos, quatro do G4.

"É muito importante ganhar em casa, conquistar os 3 pontos. E voltar a marca gol é bom, essa vitória nos aproxima do G4. É manter assim, vamos buscar o G4 e subir de Divisão".



Na raça

Sobre o jogo, Saulo destacou a qualidade do Novorizontino, líder da Série B e que não perdia há 12 jogos.

"Não estávamos enfrentando qualquer equipe. Era um jogo chato, um adversário direto e no Castelão abafado. As duas equipes sentiram, mas a gente lutou, o Ceará é sempre na raça. A identidade do clube em 2024 é essa. Agora é continuar vencendo e voltar ao G4".

A próxima partida do Vovô será no domingo (1), às 16 horas, no estádio Carlos Zamith, contra o Amazonas.