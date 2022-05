Sarto e Izolda parabenizam Fortaleza e Ceará pelas classificações nas competições internacionais

A conquista da vaga nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana nesta quarta-feira (25) rendeu parabenizações ao Fortaleza e ao Ceará. Através das redes sociais, José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, e Izolda Cela (PDT), governadora do Ceará, celebraram o feito do futebol cearense.

A classificação do Fortaleza foi obtida após uma vitória por 4 a 3 frente ao Colo-Colo, em Santiago, no Chile. Assim, o Leão ficou na 2ª posição do Grupo F, com 10 pontos, atrás apenas do River Plate-ARG. Já o Ceará avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana, em Avellaneda, na Argentina, após vencer por 2 a 0.

“O Fortaleza Esporte Clube acaba de se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. A vitória contra o Colo-Colo no Chile engrandece o futebol cearense! Um momento histórico para o esporte! Parabéns aos jogadores, profissionais e diretoria”, escreveu Sarto no twitter.

A mensagem de Izolda seguiu o mesmo tom. “Parabéns ao Fortaleza pela vitória no Chile e classificação histórica às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Que o clube continue avançando para próximas fases do principal torneio sul-americano. Viva o futebol cearense”.

O próximo adversário tricolor será definido em sorteio. O evento será na sexta-feira (28), às 13h.