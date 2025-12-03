São Paulo x Internacional: pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada da Série A. O jogo será às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).
O Tricolor Paulista é o 9º com 48 pontos e busca uma vaga no G8, que pode dar vaga na Libertadores. O time vem de goleada sofrida para o Fluminense por 6x0 no Maracanã.
Já o Colorado é o 17º colocado com 41 pontos e também vem de goleada sofrida, de 5x1 para o Vasco em São Januário.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo
Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Ferreira; Tapia e Luciano.
Inter
Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Borré.
Arbitragem
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)