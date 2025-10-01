São Paulo terá 5 desfalques para enfrentar o Fortaleza; Veja provável escalação
Time vem de quatro derrotas seguidas e enfrenta o Leão no Castelão
O São Paulo enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira (1), às 19h30 no Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Hernán Crespo terá 5 desfalques para o confronto.
Veja as baixas do São Paulo
- Arboleda (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)
- Rafael Toloi (lesão na coxa esquerda)
- Ferraresi (lesão no adutor esquerdo)
- Alan Franco (sobrecarga muscular na coxa direita)
- Lucas (poupado)
Provável escalação
Pelo desfalque de 4 zagueiros, Negrucci deve ser improvisado e jogar ao lado de Sabino. Oscar pode ser a novidade para iniciar jogando. A última partida dele foi no dia 19 de junho, contra o Corinthians.
Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho (Oscar); Ferreira, Luciano e Dinenno.
Momento complicado
O São Paulo vem de 4 derrotas seguidas na temporada. São duas pela Libertadores contra a LDU que custaram a eliminação nas quartas de final, e duas pelas Série A, contra Santos e Ceará, ambas por 1x0. A derrota contra o Vozão foi na última segunda-feira (30), no Morumbi. O time tem 35 pontos na Série A e está na 8ª colocação.