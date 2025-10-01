São Paulo terá 5 desfalques para enfrentar o Fortaleza; Veja provável escalação

O São Paulo enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira (1), às 19h30 no Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Hernán Crespo terá 5 desfalques para o confronto.

Veja as baixas do São Paulo

Arboleda (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)

Rafael Toloi (lesão na coxa esquerda)

Ferraresi (lesão no adutor esquerdo)

Alan Franco (sobrecarga muscular na coxa direita)

Lucas (poupado)

Provável escalação

Pelo desfalque de 4 zagueiros, Negrucci deve ser improvisado e jogar ao lado de Sabino. Oscar pode ser a novidade para iniciar jogando. A última partida dele foi no dia 19 de junho, contra o Corinthians.

Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho (Oscar); Ferreira, Luciano e Dinenno.

Momento complicado

O São Paulo vem de 4 derrotas seguidas na temporada. São duas pela Libertadores contra a LDU que custaram a eliminação nas quartas de final, e duas pelas Série A, contra Santos e Ceará, ambas por 1x0. A derrota contra o Vozão foi na última segunda-feira (30), no Morumbi. O time tem 35 pontos na Série A e está na 8ª colocação.