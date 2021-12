São Paulo empresta Orejuela e Bruno Alves ao Grêmio para se aproximar de Alisson

O São Paulo emprestou dois jogadores que estavam fora dos planos do treinador Rogério Ceni para o Grêmio: o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Bruno Alves. O meia Alisson, que acertou a rescisão com os gaúchos, ficou perto do Morumbi.

Assim, o atleta do time gaúcho deve ser oficializado como reforço para 2022 e reencontrar o lateral direito Rafinha, que acertou saída do Grêmio para fechar com o São Paulo.

Situação contratual

Com vínculo com o São Paulo até 2024, Orejuela terá 50% dos salários pagos pelo clube paulista. Os gaúchos arcam com os outros 50%. Já Bruno Alves tem contrato até dezembro de 2023 e será pago integralmente pela equipe de Vagner Mancini.

Último reforço anunciado, Rafinha firmou contrato de um ano com possibilidade de prorrogação por mais um. Já Alisson ainda está em tratativas finais sobre o período contratual.