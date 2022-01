São Bernardo-SP x Ceará: onde assistir, horário, palpites e ficha técnica

O Ceará enfrenta o São Bernardo-SP neste sábado (8), às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 2ª rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após estrear com empate contra o Bragantino-PA, o Alvinegro de Porangabuçu precisa da vitória diante do líder do grupo para seguir sonhando com a classificação ao mata-mata da Copinha. Em caso de derrota, o Ceará poderá ir para a 3ª rodada sem chances de avanço. O São Bernardo-SP, por sua vez, precisa da vitória para garantir a vaga antecipadamente.

O técnico Juca Antonello deve mandar a campo um Alvinegro com mudanças, promovendo a entrada do meia David e do atacante João Victor, que se destacaram na estreia, enquanto a equipe paulista deve repetir a escalação utilizada diante do Paulista.

FICHA TÉCNICA | VEJA LOCAL, HORÁRIO E ONDE ASSISTIR

São Bernardo-SP x Ceará - 2ª rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

Data: 08/01/2021 (sábado)

Horário: 15h15 (de Brasília)

Árbitro: Caique Tiago de Oliveira Miquilini

Assistentes: Diego Henrique Martins e Lucas Lascasas Junior

Transmissão: ElevenSports e Paulistão Play

Prováveis escalações

São Bernardo-SP: Igor Belmiro; Ítalo, Ruan, Gabriel Lopes e Guilherme Ramos; Orlando, Bruno Tatavitto e Jesus Jr.; Guilherme Carioca, Felipe Diogo e Gabriel Moyses. Técnico: Douglas Bazolli.

Ceará: Wilder; Átila, Vila Verde, Jonathan e Matheus Jatobá; Rubens, David (Wendell) e Matheus Índio; João Victor (Guthierres), Pedro Igor e Caio Rafael. Técnico: Juca Antonello.