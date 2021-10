Santos x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Os jogos atrasados da Série A do Campeonato Brasileiro, aos poucos, vão sendo compensados. Nesta quar-feira (27), Santos e Fluminense entram em campo às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Originalmente, o jogo deveria ter ocorrido no dia 3 de outubro, junto com toda a 23ª rodada.

A partida é considerada uma chance de ouro para os santistas deixaram a zona do rebaixamento. O Peixe ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, com apenas 29 pontos em 27 jogos disputados.

A missão não será fácil. Fábio Carille não poderá contar com o volante Camacho, um de seus principais jogadores na temporada. Além de estar suspenso, o atleta foi diagnosticado com uma lesão na coxa. Madson, Marcos Guilherme e Felipe Jonatan devem ser as apostas do treinador para o meio.

Do outro lado do campo, o complicado Fluminense de Marcão, que figura na 8ª colocação na tabela, com 39 pontos, e briga por uma vaga à Libertadores de 2022. No útimo sábado (23), por exemplo, venceu o Flamengo por 3 a 1, com grande atuação. A expectativa é emplacar a terceira vitória seguida e ultrapassar Corinthians e Internacional, ambos com 41 pontos.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Palpite para Santos x Fluminense

Prováveis escalações

Santos

João Paulo; Robson Reis, Velázquez e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Marcos Guilherme e Felipe Jonatan; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille.

Fluminense

Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e John Kennedy. Técnico: Marcão.

Santos x Fluminense

Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)

Vila Belmiro, Santos (SP) Horário e data: 19h (de Brasília), quarta-feira, 27 de outubro

19h (de Brasília), quarta-feira, 27 de outubro Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Braulio da Silva Machado (SC) Assistentes : Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC) VAR: Rafael Traci (SC)