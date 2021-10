Jogos de hoje ao vivo: confira partidas de futebol desta quarta-feira (27/10)

A quarta-feira (27) de futebol será de bola rolando na Copa do Brasil e na Série A do Campeonato Brasileiro, além da Pré-Copa do Nordeste. O campeonato espanhol, italiano e francês também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA O HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA QUARTA (27)

Copa do Brasil

Flamengo x Athletico-PR - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Fortaleza x Atlético-MG - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série A

Santos x Fluminense - 19h - Premiere

Bahia x Ceará - 19h - TNT e Premiere

Pré-Copa do Nordeste

Sousa x ABC - 15h30 - Nordeste FC

Campeonato Espanhol

Alavés x Elche - 14h - Star+

Espanyol x Athletic Club - 16h - Star+

Villarreal x Cádiz - 16h30 - ESPN 2 e Star+

Campeonato Italiano

Juventus x Sassuolo - 13h30 - Star+

Sampdoria x Atalanta - 13h30 - Star+

Udinese x Hellas Verona - 13h30 - Star+

Cagliari x Roma - 15h45 - Star+

Empoli x Internazionale - 15h45 - Star+

Lazio x Fiorentina - 15h45 - Star+

Campeonato Francês

Nice x Olympique de Marselha - 14h - Star+