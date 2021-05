Santos tem interesse na contratação de atacante Léo Chú, do Grêmio

Com passagem de destaque pelo Ceará na temporada de 2020, o atacante Léo Chú está na mira do Santos. Revelado na base do Grêmio e com contrato até 2024, o atleta de 21 anos não está entre as primeiras opções do clube gaúcho.

Segundo o GE, o Santos busca um empréstimo até dezembro. A reportagem ressalta também que a diretoria gremista ainda não recebeu contato oficial.

No ano vigente, o atleta estava cotado para brigar pela titularidade após atuações no Vovô: somou 27 jogos, com três gols e cinco assistências. Sob o comando de Renato Gaúcho, chegou a atuar em jogos decisivos, mas a saída do treinador impactou na sequência - o atual técnico é Tiago Nunes.

O Santos monitora o mercado em busca de atacantes de velocidade e que possam atuar pelos lados. O objetivo é conseguir uma reposição para a saída de Soteldo, vendido ao Toronto FC, do Canadá.