Santos e Grêmio têm jogos decisivos para avançar na Libertadores; veja prováveis escalações

Os dois representantes brasileiros na fase preliminar eliminatória da Copa Libertadores jogam nesta terça-feira (16): Santos e Grêmio definem se avançam para 3ª fase da maior competição das Américas e têm vantagens nos confrontos desta noite, ambos fora de casa.

Deportivo Lara x Santos

Com a vantagem de só precisar de um empate para avançar de fase, o Santos visita o Deportivo Lara, às 19h15, em Caracas. E além de assegurar a chance de buscar uma vaga nos grupos da competição, o êxito diante do time venezuelano assegura, ao menos, a disputa de mais oito jogos por torneios continentais na temporada 2021. No jogo de ida, venceu por 2 a 1 no jogo de ida, na Vila Belmiro.

Afinal, os dois duelos com o vencedor de Universidad de Chile x San Lorenzo valeriam a participação na fase de grupos da Libertadores. Mas o time eliminado nessa série terá um consolo: disputar a Sul-Americana de 2021, que nesta temporada também terá sua etapa de grupos, com seis rodadas.

Legenda: Duelo de ida terminou com vitória santista Foto: Ivan Storti/Santos FC

Sem poder contar mais uma vez com Marinho, em recuperação do condicionamento físico, e Kaio Jorge, com dores, o técnico Ariel Holan reforça a aposta em Soteldo. O atacante venezuelano ainda não brilhou na temporada 2021, tendo atuações apagadas contra São Paulo e Deportivo Lara. E foi um dos poucos titulares poupados diante do Ituano, só entrando no segundo tempo.

Quem também atuou apenas em parte do confronto com o Ituano foi o lateral-direito Pará. Recuperado da Covid, ele deverá ser titular na Venezuela, o que vai forçar Holan a encontrar um espaço para Vinicius Balieiro no meio-campo. O volante, afinal, mesmo improvisado na lateral, é o artilheiro do time na temporada, com dois gols marcados, um deles no duelo de ida com o Deportivo Lara, o seu primeiro entre os profissionais.

Inclusive, das sete vezes em que o Santos foi às redes na temporada, apenas uma não foi com um jogador formado na sua base. Um cenário que deve se repetir nos próximos jogos, diante da impossibilidade de o clube buscar reforços.

Embora o Deportivo Lara tenha sua sede em Barquisimeto, o jogo vai ser disputado no Estádio Olímpico de Caracas por razões logísticas. O time da casa chega animado após oferecer muitas dificuldades ao Santos na Vila Belmiro e sob a perspectiva de avançar à última fase preliminar da Libertadores com um triunfo por 1 a 0. Será apenas o segundo jogo na temporada do Deportivo Lara, que não tem baixas por lesão.

Provável escalação: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Sandry; Ângelo, Soteldo, Lucas Braga; Marcos Leonardo.

Ayacucho x Grêmio

Com os seus principais jogadores e o técnico Renato Gaúcho em férias, o Imortal faz um jogo protocolar, mas também para testes e aquisição de experiência. Em Quito, às 21h30, encara o Ayacucho, do Peru, podendo perder por até 4 gols de diferença.

Na última semana, o Grêmio aplicou 6 a 1 no Ayacucho. E nem terá o desafio de atuar na casa do rival. A partida será disputada no Equador, no Estádio Atahualpa, por causa das restrições impostas pelo governo do Peru para a entrada de brasileiros no país em função da pandemia do coronavírus.

Legenda: Imortal goleou na semana passada Foto: Lucas Uebel/GREMIO FBPA

Assim, o Ayacucho levou o confronto para uma cidade com altitude de 2.850 metros acima do nível do mar. Mas nada que assuste a ótima vantagem gremista. A equipe será dirigida pelo auxiliar Alexandre Mendes.

E exceto pelo lateral-esquerdo Cortez, a formação será composta basicamente por jovens. Alguns deles, porém, já buscam seu espaço entre os titulares de 2021, como o lateral Vanderson e o ponta Ferreira, um dos destaques do jogo de ida com o Ayacucho, além de jogadores que costumam ser utilizados por Renato, como Darlan. Também será um importante teste para o goleiro Brenno, em busca de espaço numa equipe que tem sofrido com falhas de quem vem ocupando a meta.

"Por termos conseguido esta vantagem, se entramos desligados, achando que o jogo está ganho, que estamos classificados, podemos cometer erros e ceder a derrota. Se estivermos concentrados, não terá surpresa", alertou Ferreira. Com a base que vai atuar no Equador, o Grêmio venceu o Esportivo por 2 a 0, sábado, pelo Campeonato Gaúcho.

O adversário na próxima fase deve ser o vencedor da série entre Independiente del Valle e Unión Espanhola.

Provável escalação: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo, Darlan, Guilherme Azevedo, Thaciano e Ferreira; Ricardinho.