Santa Cruz de Natal x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após um duelo movimentado no último domingo, Santa Cruz de Natal e Horizonte voltam a se encontrar neste sábado (7), às 15h, no Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN), pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

No jogo anterior, o time cearense levou a melhor e venceu por 4 a 2, com gols de Leonardo Ribeiro (2), Weberth e Charles Barbosa. Thálisson e Einsfein marcaram para o Santa. O resultado embolou a disputa no Grupo A3: ambas as equipes somam agora sete pontos, mas o Horizonte ultrapassou o time potiguar nos critérios de desempate e deixou a lanterna da chave.

Agora com o mando de campo, o Santa Cruz busca reabilitação diante da torcida e a chance de retomar posição na tabela. Já o Horizonte tenta embalar na competição e somar pontos importantes fora de casa na luta pela classificação à próxima fase.

"Chegamos com grandes expectativas para esse jogo. A nossa equipe vem em uma crescente muito boa. A Série D é uma competição muito nivelada, mas nós queremos a classificação. Para isso precisamos pontuar e minimizar os erros", afirma Tiago Cunha, atacante do Horizonte FC.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Horizonte: Jonh Wilquer, Zé Augusto, Gabriel Cardoso, Dedé e Cleyton, Raphinha, Betinho, Emerson Ocara e Pentecoste, Claudivan e Leozinho. Técnico: Adriano Albino.

Santa Cruz de Natal: Pedro Henz, Eistein, Guizão e Raniery, Zé Vitor, Felipe Cruz, Hitalo, Hudson Dias e Thalisson, Peu e Diego Costa. Técnico: Eugênio Gomes.

Arbitragem

Árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais (MA)

Assistente 1: Lorival Candido Das Flores (RN)

Assistente 2: George Italo Antas Nogueira (RN)

Quarto árbitro: Alciney Santos De Araújo (RN)