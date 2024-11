Sandro Queiroz, gerente da base do Ceará, anuncia saída do clube; veja destino

Alessandro Queiroz, popularmente conhecido como Sandro Queiroz, gerente de futebol de base do Ceará, anunciou na manhã deste sábado (30) a sua saída do Alvinegro de Porangabuçu. A revelação foi feita após a conquista do Campeonato Cearense Sub-15, em entrevista à FCF TV.

“A gente está encerrando esse ciclo aqui no Ceará neste momento. Não é uma despedida, é um até breve. A gente vai para um outro projeto agora em outro estado, com sensação de que deixou uma sementinha aqui na base do clube”, disse Sandro à FCF TV.

Legenda: O Ceará instalou um banner com a imagem de Arthur Cabral, atacante revelado no clube Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Diário do Nordeste apurou que o destino de Sandro será o Coimbra, de Minas Gerais, cuja SAF tem parceria com o Porto, tradicional clube europeu. Sandro irá trabalhar tanto nas categorias de base como na equipe profissional do clube mineiro.

O profissional deverá seguir no Ceará até o próximo dia 10 de dezembro, quando se despedirá oficialmente do clube. Sandro chegou ao Ceará em janeiro de 2019, permanecendo seis temporadas no clube cearense.