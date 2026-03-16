Sanchez viaja com elenco e vira opção do Ceará no jogo contra São Bernardo
Vovô joga fora de casa pela 4ª fase da Copa do Brasil
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:05)
O Ceará embarcou na tarde desta segunda-feira (16), rumo a São Paulo para enfrentar o São Bernardo, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. A novidade foi a presença do lateral Sanchez. Esta foi a primeira vez dele com o time.
Entre as baixar do time, está o atacante Pedro Henrique, que se recupera de uma fratura no braço. Para este jogo, Mozart também não irá contar com Dieguinho, o volante realiza fisioterapia após cirurgia no tornozelo.
O jogo será válido pela quarta fase da Copa do Brasil e será às 19h.
Veja lista de relacionados:
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
- Zagueiros: Julio Cesar, Eder, Luizão
- Lateral-direito: Alex Silva e Rafael Ramos
- Lateral-esquerdo: Fernando e Sánchez
- Volantes: Richardson, Lucas Lima e Zanocelo
- Meia: Vina, Melk, Matheus Araújo, Juan Alano e Matheusinho
- Atacante: Lucca, Fernandinho e Wendel