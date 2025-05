Samir Xaud assume CBF prometendo descentralização do poder e atenção às Séries B, C e D

Empossado como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud iniciou seu mandato com um discurso firme em defesa de uma gestão mais democrática e representativa. Natural de Roraima, o dirigente fez questão de destacar a necessidade de descentralizar o poder da entidade e promover a inclusão de todos os atores do futebol brasileiro nas decisões estratégicas.

"O que acontece hoje? Temos uma centralização de poder dentro da CBF. Víamos clubes e federações muito distantes das decisões tomadas pelo presidente. Na minha visão, é preciso mudar. A CBF precisa abrir espaço para os personagens principais: clubes, federações e também a imprensa", afirmou Xaud.

Com um olhar atento às realidades fora do eixo tradicional do futebol, Xaud também garantiu que sua gestão vai priorizar o fortalecimento das Séries B, C e D, além de fomentar o futebol feminino, especialmente nas regiões mais carentes.

"Eu vim de uma federação pequena e sei o que enfrentamos nas divisões mais baixas. Queremos mudar isso. As Séries B, C e D serão tratadas com atenção e investimento. O futebol brasileiro precisa crescer de forma equilibrada em todas as regiões", destacou.

Veja também Alexandre Mota Presidente do Ceará elogia Samir Xaud na CBF, apoia novas medidas e marca reunião

Eleito neste domingo (26) com 103 dos 141 possíveis, Xaud assume a presidência da CBF com mandato até 2029. Apesar de ser candidato único, não obteve unanimidade, fato que ele encara como um sinal de que há trabalho a ser feito para reconquistar a confiança de todos os setores do futebol.

Outro ponto destacado por Xaud foi a implantação de regras de fair play financeiro, com o objetivo de promover equilíbrio econômico entre os clubes e garantir maior transparência na gestão das finanças.

"Precisamos de responsabilidade financeira e de planejamento. O futebol brasileiro só vai crescer com gestão moderna, ética e colaborativa", completou.

Com um discurso que rompe com a lógica de concentração e prometendo maior participação das bases do futebol nacional, Samir Xaud inicia sua trajetória à frente da CBF cercado de expectativas.

Prioridades de Samir Xaud como novo presidente da CBF