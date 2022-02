Salernitana anuncia oficialmente Éderson, ex-Fortaleza

Uma semana após deixar o Fortaleza, Éderson foi anunciado oficialmente pelo Salernitana, da Itália. O volante de 22 anos estava no Tricolor por empréstimo do Corinthians, mas foi negociado pelo clube paulista por aproximadamente R$ 39 milhões.

O jogador não chegou a jogar pelo Fortaleza nesta temporada. Ele ficaria no clube por empréstimo do Corinthians até o fim de 2022, mas o Timão decidiu negociá-lo com a equipe italiana.

LEIA MAIS André Almeida Saída de Éderson faz o Fortaleza perder qualidade, quantidade e tempo

O Salernitana ocupa a lanterna do Campeonato Italiano e vai brigar pela permanência na elite do futebol local. Além de Éderson, o atacante Mikael, ex-Sport, também foi anunciado como novo reforço do clube.