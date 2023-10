Salários e direitos contratuais seguem em atraso no Atlético-CE três meses após cobranças de atletas

Salários atrasados e direitos contratuais não pagos seguem sendo problemas no Atlético Cearense. O Diário do Nordeste apurou que os atletas ainda não receberam o restante dos pagamentos acertados para a disputada da Série D, do Campeonato Brasileiro. Na competição, a Águia da Precabura foi eliminada nas oitavas de final.

Segundo os jogadores, o responsável pela equipe e por seus pagamentos, o jogador e empresário Ari, é cobrado com frequência. Os meses de salários atrasados variam entre jogadores, existindo casos em que o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o décimo terceiro também estão em débito.

O problema, que já foi informado em julho pela reportagem do Diário do Nordeste, quando os atletas ameaçaram não entrar em campo pela Série D, também por falta de pagamentos, foi parcialmente resolvido. Segundo os jogadores, na época, o atacante Ari realizou o pagamento dos valores atrasados para parte dos atletas e os que precisavam receber uma quantia maior, acabaram recebendo somente a metade do valor.

POSICIONAMENTO DO CLUBE

A atual presidente do Atlético Cearense, Mara Leane Carvalho, disse, em entrevista ao Diário do Nordeste, que o principal problema é falta de recursos do principal mantedor, o jogador Ari. Antes atuando pelo clube da Rússia, Ari teve o contrato não renovado e acabou voltando para o futebol brasileiro, jogando pelo Atlético na última edição da Série D.

A presidente ainda comentou sobre a situação do clube, que não recebe mais valores do jogador, e que se utiliza de cotas de campeonatos para arcar com suas despesas.

"Então com uma renda certa, como era o salário do Ari, para todas as despesas do clube, dava para fazer projeções. Mas a prioridade agora é resolver os problemas que a crise nos trouxe, e isso demanda muitas vezes esperas. Hoje o clube não tem mais o salário do Ari, então contou com as cotas de campeonatos, já que não se tem renda de bilheteria. Ari está sempre buscando vender bens para ir honrando os compromissos, apesar de nesse processo de venda não ser tão célere assim, ele como único mantenedor, está honrando os compromissos a medida do possível", disse.

A direção do clube não informou datas ou prazo para o pagamento dos atletas que estão com salários atrasados. O Diário do Nordeste conversou com o jogador Ari, que optou por não falar sobre a crise que o clube está inserido, mas confirmou sobre a venda de seus bens na tentativa de quitar a dívida do clube.

FUTURO DO ATLÉTICO-CE

Mara Leane ainda aproveitou a oportunidade pata falar sobre as projeções do clube, que, segundo ela, o que havia sido projetado para 10 anos, foi concluído e realizado na metade desse período.

"O que havia projetado para dez anos foi feito em menos de cinco anos, levando o clube de série nenhuma, para a série C do Brasileiro. Profissionalizando garotos que não teriam muitas oportunidades, e hoje estão no futebol profissional", encerrou.

Veja também

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto