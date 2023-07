Jogadores do Atlético Cearense ameaçam paralisação após salários atrasados

Com salários atrasados há três meses, atletas do Atlético-CE ameaçam paralisação de atividades de treinos e de não irem a campo jogar pela Série D, no fim de semana.

Jogadores e funcionários da instituição dizem que os atrasos de pagamentos existem há bastante tempo, porém agora a situação estaria "insustentável".

Os treinamentos desta sexta-feira (7) não estão confirmados porque os atletas ainda estão decidindo como vão avançar no protesto. Os funcionários e jogadores exigiram que os salários atrasados fossem pagos até domingo, (9), para que o Atlético-CE entre em campo, caso contrário, o time não vai para a partida.

Procurada, a direção do Atlético Cearense ainda não se manifestou. Quando obtivermos resposta, essa matéria será atualizada.

Dono do time e jogador

Atualmente o Atlético-Ce é o segundo colocado do grupo 2 da Série D. Com 16 pontos conquistados, o time é gerido pelo atacante Ari, que além de dono do clube é o principal jogador da equipe.

No elenco desde 2022, após 12 anos atuando na Rússia, Ari não teve seu contrato renovado com o Lokomotiv Moscou, que o havia emprestado para o Krasnodar. No clube, ele tenta conciliar ser investidor e jogador do clube.