Rômulo e Martínez estão regularizados e podem estrear pelo Ceará no Clássico-Rei de sábado

O meia Rômulo e atacante Alejandro Martínez estão regularizados e podem estrear pelo Ceará no Clássico-Rei deste sábado (8), às 16h30 no Castelão pela 5ª rodada do Campeonato Cearense.

Eles tiveram seus respectivos nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira e estão a disposição do técnico Léo Condé para o jogo.

O meia Rômulo foi anunciado oficialmente pelo Vozão neste sexta-feira (7). O jogador de 23 anos pertence ao Palmeiras e chega ao Vovô por empréstimo, com contrato com o time cearense até o final da temporada 2025.

Rômulo ganhou destaque principalmente com a camisa do Novorizontino, onde chegou a trabalhar com o técnico Léo Condé.

Martínez foi anunciado no último domingo (2) e já estava treinando com o grupo alvinegro.

De acordo com a avaliação de Condé, Martínez é um jogador muito interessante para o time por apresentar uma característica que ainda não havia no elenco: jogador canhoto que atua pelo lado do campo. O treinador disse ter certeza que o argentino vai “agregar muito”.

Fortaleza e Ceará entram em campo no próximo sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar o Clássico-Rei válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2025.