Romero não quer Fortaleza jogando pelo regulamento: "Temos que sair ao ataque e fazer nosso jogo"

Ao sair vencedor no jogo de ida da Copa do Brasil por 2 a 0, o Fortaleza defende uma vantagem considerável contra o Ceará, nesta quarta-feira (13), às 20 horas no Castelão, na partida de volta. O Leão pode até perder por um gol de diferença para avançar. Uma derrota por dois gols levará a decisão para os pênaltis.

O atacante Sílvio Romero garantiu que o Fortaleza não jogará pensando no regulamento, com o time tentando buscar o gol o tempo todo.

“A gente tem que sair para o ataque e fazer o jogo que o Fortaleza está acostumado a fazer. Também temos que defender, como nos defendemos no jogo contra o Palmeiras. Se viu um time organizado, compacto, com muita vontade de ajudar o companheiro. Vamos ter que fazer isso, mas não esquecer nossa identidade, que é um time que propõe muito”, disse Romero.

Confira a coletiva completa de Sílvio Romero

"Jogo diferente"

Ele reforçou que a equipe está preparada para o confronto com o Ceará, um jogo da magnitude do Clássico-Rei.

"A gente está se preparando para uma partida muito importante. Uma competição que a gente tem muita vontade de classificar para a próxima fase. Psicologicamente, acredito que vamos estar a altura da competição como a que vamos jogar contra o Ceará”. Tudo que aconteceu no jogo anterior precisa ser esquecido. É um jogo diferente, que vai começar uma nova partida, 0 a 0. Por isso, vamos ter que fazer nosso melhor jogo para passar de fase".

Torcida contra

Sobre atuar com a maioria de torcedores do adversário, já que o Ceará é mandante e terá 70% da torcida, Romero afirmou que isso não é problema.

“A gente já jogou no Maracanã e em outros estádios com muita torcida contra, e fizemos um bom trabalho. Amanhã vai acontecer isso, mas vamos ter também muita torcida do Fortaleza, que vão nos dar um apoio muito importante para a gente”, finalizou ele.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil