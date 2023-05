Romário chama Bebeto de 'traidor, que responde: 'velho e esclerosado

Inesquecível dupla de ataque da Seleção Brasileira campeã do mundo em 1994, Romário e Bebeto trocaram farpas por questões políticas, estremecendo uma amizade que se manteve após o encerramento de suas carreiras no futebol.

O Baixinho, que é senador pelo PL-RJ declarou em participação no podcast do narrador José Carlos Araújo, o "Garotinho", no Youtube, que não tem mais relação de amizade com Bebeto.

"Traidor. Foi meu maior parceiro, mas não é mais. Me traiu na política. Pulou de galho. Tem algumas coisas na vida que eu levo para sempre, dentro e fora da política. Todos os dias têm uma, mas, quando é com um cara que você gosta, que você conviveu e tem uma relação de amizade em todos os sentidos, isso é triste", declarou o ex-jogador.

Bebeto rebateu

Bebeto, que é ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, rebateu as declarações de Romário e deu sua versão.

"Quem é ele para me chamar de traidor? O Romário está ficando velho e acho que está ficando esclerosado, falando muita besteira. Tenho uma carreira íntegra no futebol e na política, nunca me envolvi em polêmicas. Não posso falar o mesmo dele, que é um egoísta, sempre pensou apenas nele", declarou ao UOL.