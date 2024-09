Rogério Ceni vai mudar escalação do Bahia contra o Fortaleza após repetir time por oito jogos

Rogério Ceni, técnico do Bahia, vai mudar a escalação titular do Bahia para enfrentar o Fortaleza no próximo sábado (21), pela Série A do Brasileirão 2024. Esta será a primeira alteração no time titular depois de oito partidas seguidas com a mesma escalação.

O zagueiro Kanu, titular da equipe, completou a série de três cartões amarelos na partida contra o Atlético-MG e terá que cumprir suspensão automática contra o Fortaleza. Víctor Cuesta, recuperado de lesão, deve ser escalado por Rogério Ceni na Arena Castelão.

Considerando essa alteração, o Bahia deve ir a campo contra o Tricolor do Pici com a seguinte escalação titular: Marcos Felipe, Santi Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Fortaleza e Bahia entram em campo no próximo sábado (21), às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.