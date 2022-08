Rogério Ceni mostra preocupação com Castelão e relembra reações do Ceará: ‘vai ser difícil’

O São Paulo venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da vantagem do empate - uma derrota por um gol de diferença leva aos pênaltis - o técnico tricolor Rogério Ceni projeta um jogo muito difícil na volta.

"A vantagem é muito pequena. É uma vantagem, você tem, faz com que o adversário às vezes se exponha um pouco mais, corra risco, porque se sofrer gol, a vantagem cresce, mas é mínima. [...] O Ceará, esses dias, assiste o jogo contra o Corinthians, virou 3 a 1 em casa. O Ceará, contra o Palmeiras, tava perdendo com 10 contra 11 em campo e até o último minuto pressionando o Palmeiras, batendo no Palmeiras, então já imagina como será difícil”, declarou.

O confronto decisivo será na próxima quarta (10), às 19h15, na Arena Castelão, valendo vaga nas semifinais. Ceni mostrou preocupação com a situação do gramado do estádio e revelou que vai assistir Fortaleza x Internacional, domingo (7), às 18h, pela TV, para monitorar a qualidade da grama.

"Faz tempo que eu não jogo (no Castelão), a gente vê os jogos pela TV. É um estádio fantástico, acústica, capacidade boa, mas o principal que é o gramado, são muitos jogos, duas equipes jogando, o Campeonato Cearense jogado naquele estádio, não há gramado que aguente lá ou em qualquer lugar. Isso é algo que entra na conta do jogo. Para quem constrói, é difícil um gramado ruim, é sempre melhor um gramado bom, para quem se defende, um gramado ruim pode até ser bom. Vamos montar um time com boas características e vou tentar observar o gramado no fim de semana, acho que o Fortaleza joga em casa. Então a gente aproveita para olhar o gramado", completou.

Antes do novo embate pela Sul-Americana, o São Paulo tem um desafio pela Série A: visita o Flamengo no sábado (6), às 20h30, no Morumbi, pela 21ª rodada. Na tabela, é o 10º, com 26 pontos.

Confira outros pontos da coletiva

Atenção com Mendoza

"No lado que ele (Mendoza) joga, a gente protege um pouco mais pela velocidade. O Ceará é um time muito alto e para abrir mão de três zagueiros, não temos altura para jogar. Talvez até uma linha de quatro encaixasse melhor, mas temos que defender a bola parada deles, que são perigosas. E o lado que ele (Mendoza) for jogar, a gente tem que proteger um pouco mais, por isso fica jogando mais por um lado. Requer atenção pela velocidade”.

