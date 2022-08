Análise: Placar é reversível no Castelão, mas Ceará precisará jogar mais para avançar na Sula

O Ceará merecia um resultado melhor que a derrota por 1 a 0 para o São Paulo no Morumbi pelo que jogou, pelo que foi a partida de ida das quartas da Sul-Americana. A equipe alvinegra foi melhor no 1º tempo, criou mais chances de gol, mas na etapa final caiu de rendimento e perdeu o jogo, com gol de Nikão. E poderia ser pior caso o pênalti inexistente marcado pelo árbitro fosse convertido por Calleri, em grande defesa de João Ricardo. Seria uma injustiça daquelas se o Ceará saísse derotado por 2 a 0 no Morumbi, pois o São Paulo esteve longe de jogar para vencer por este placar.

A derrota por 1 a 0 deixa o confronto em aberto para o Castelão na próxima quarta-feira (10), às 19h15 no Castelão, pela força do Ceará como mandante e a fragilidade do adversário como visitante. Vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis é possível, até por dois gols de diferença para avançar direto também, mas o Vovô terá que jogar mais.

Mais força ofensiva

Jogar mais no sentido ofensivo. A equipe caiu bastante em rendimento na frente nos últimos 3 jogos. As derrotas para Juventude, Palmeiras e São Paulo evidenciam isso. Nos três jogos, apenas 1 gol marcado - de pênalti - poucas finalizações perigosas e menos conexões ofensivas.

Legenda: A melhor chance do Ceará no jogo foi a bola na trave de Nino Paraíba no 1º tempo Foto: Felipe Santos / Ceará SC

É nítida a dificuldade de criação do trio de meio - Mendoza, Vina, Lima (hoje foi reserva, com Rigonato sendo titular mas saindo contundido com 4 minutos para a entrada de Fernando Sobral) - com poucas finalizações e conexões com o centroavante (hoje Yuri Castilho se revezou com Vina, depois entrando Cléber).

A última grande partida do Ceará foi na vitória contra o Corinthians por 3 a 1 pela Série A, onde a equipe criou muito e mereceu ganhar bem do Timão no Castelão.

A produção diante do São Paulo precisa ser similar a vista no jogo do dia 16 de julho, para que a classificação para a semifinal da Sul-Americana seja possível. O adversário merece respeito, mas é uma equipe do nivel do Ceará, sem grandes nomes que desequilibram.

Quanto ao sistema defensivo, o Vovô mostrou segurança, seja o goleiro João Ricardo, a zaga, laterais e volantes. O padrão de atuação lá atrás deve ser mantido no Castelão, o ataque que precisa melhorar.