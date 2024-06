Rogério Ceni e Caio Alexandre cumprimentam jogadores do Fortaleza antes da partida; veja momento

No duelo desta quinta-feira (13), entre Bahia e Fortaleza, pela oitava rodada da Série A, uma cena chamou atenção antes mesmo da bola rolar. Isso porque os velhos conhecidos do Leão do Pici, Rogério Ceni e Caio Alexandre, foram em direção ao banco de reservas onde estavam os atletas da equipe cearense e cumprimentaram os membros do time do Pici.

Veja momento:

Momento em que Rogério Ceni, técnico do Bahia, cumprimenta jogadores do Fortaleza antes de partida válida pela oitava rodada da Série A.



📹 Raisa Martins/SVM pic.twitter.com/7gRU8gQh2H — Jogada (@diariojogada) June 14, 2024

Rogério Ceni esteve a frente do Fortaleza durante três temporadas (2018, 2019 e 2020), contabilizando 153 partidas. Além de acumular quatro títulos (Campeonatos Cearenses de 2019 e 2020, Copa do Nordeste de 2019 e o Brasileiro da Série B de 2019).

Caio Alexandre jogou com as cores do Tricolor do Pici nos anos de 2022 e 2023, acumulando 77 partidas, seis gols, seis assistências e um Campeonato Cearense de 2022.