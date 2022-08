Rodrigo Lindoso passará por cirurgia no joelho esquerdo e desfalcará o Ceará nas próximas rodadas

O volante Rodrigo Lindoso será desfalque do Ceará nas próximas rodadas. O atleta, de 33 anos, será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo na segunda-feira (8) para reparo do menisco.

Na temporada, Lindoso disputou 26 partidas com a camisa alvinegra, com um gol marcado. O volante esteve em campo na derrota alvinegra para o Palmeiras, no último domingo (30), pela 20ª rodada da Série A, e saiu lesionado nos acréscimos do 1° tempo.

O tempo de recuperação da artroscopia no joelho varia entre três semanas e seis meses, dependendo do nível da lesão.

Boletim médico do Ceará

Quem também deve desfalcar o Ceará nos próximos dias é o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meio-campista Diego Rigonato. O defensor segue em tratamento fisioterápico, enquanto o médio-ofensivo trata lesão muscular no adutor direito. A lesão de Rigonato aconteceu no início da partida contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana.

