Rodada final da 1ª fase do Campeonato Cearense define confrontos das quartas de final

A rodada final da 1ª fase do Campeonato Cearense de 2022 foi concluída neste sábado (19). Com a definição de W.O em prol do Ferroviário após a suspensão do Crato, investigado por suspeita de manipulação de resultados, apenas três jogos foram realizados e definiram as quartas de final.

Em campo, dois empates, ambos pelo placar de 1 a 1 em: Iguatu x Icasa e Maracanã x Caucaia. A única vitória foi do Atlético-CE, que superou o Pacajus por 2 a 1. Assim, os confrontos eliminatórias foram determinados, com Ceará e Fortaleza iniciando no Estadual já na próxima etapa.

Vale ressaltar que Caucaia (1º) e Ferroviário (2º) se garantiram nas semifinais pela posição na tabela. Pacajus (3º) e Iguatu (4º) irão enfrentar Leão e Vovô, respectivamente, em jogos de ida e volta.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda vai divulgar os mandos de campo das quartas. Nas semifinais, em chaveamento definido pela entidade, o Caucaia encara o classificado de Ceará x Iguatu. E o Ferroviário tem pela frente a equipe que tiver a classificação entre Fortaleza x Pacajus.

Quartas de final do Campeonato Cearense de 2022

Confrontos de ida

22.02 - Ceará x Iguatu | às 20h, na Arena Castelão.

24.02 - Fortaleza x Pacajus | às 21h30, na Arena Castelão.

Confrontos de volta

26.02 - Iguatu x Ceará | às 17h45, com local a definir.

02.03 - Pacajus x Fortaleza | às 19h30, com local a definir.