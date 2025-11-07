Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Robinho tem pena reduzida após concluir cursos e ler livros em Tremembé

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Robinho foi condenado pelo crime de estupro, cometido quando o brasileiro atuava como jogador do Milan, da Itália
Foto: Olivier MORIN / AFP

O ex-jogador Robinho teve a pena reduzida pela Justiça de São Paulo após pedido da defesa. A decisão foi publicada no fim de outubro. Ele, que está preso em Tremembé, foi condenado por estupro coletivo na Itália. O local é conhecido como o "presídio dos famosos". Para a decisão, o magistrado levou em consideração os cursos e as leituras de livros realizadas pelo ex-atleta. 

Foram reduzidos 49 dias pelos estudos e 20 dias pelas leituras. A Justiça considerou que ele realizou a carga de 464 horas, como estudos do Ensino Médio. Além de 11 cursos que o ex-atleta fez na prisão. Os demais dias foram pela leitura de cinco livros. Robinho está detido na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) aprovou a decisão.

O ex-jogador chegou a pedir transferência da Penitenciária II após a repercussão da série Tremembé, lanaçada recentemente no streaming. A série conta a história do presídio pela ótica de personagens famosos da criminalidade. Robinho teria ficado incomodado com a repercussão apesar de não ser retratado no produto.

RELEMBRE O CASO

Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo em 2013, na Itália. A Justiça italiana determinou a transferência para o Brasil, ação homologada pelo Superior Tribunal de Justiça no ano passado. 

O ex-atleta está preso desde 22 de março de 2024. Ele divide a cela com mais um detento. Ele deve ficar em regime fechado até 2027, antes que possa solicitar o regime semiaberto. 

Veja também

teaser image
Jogada

STF determina que ex-atacante Robinho seguirá preso

teaser image
Jogada

Ex-jogador Robinho é preso em Santos pela Polícia Federal

teaser image
Jogada

Condenado por estupro, Robinho seguirá preso após decisão do STF

Assuntos Relacionados

Jogada

Robinho tem pena reduzida após concluir cursos e ler livros em Tremembé

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo

Redação Há 31 minutos

Jogada

Tabela da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026 é definida; veja estreias dos clubes

Estadual começa no dia 6 de janeiro, mas Vovô e Leão só estreiam no dia 11, na 2ª rodada

Vladimir Marques Há 2 horas
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
al hilal

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025

Daniel Farias 07 de Novembro de 2025
jogador

Jogada

Pedro Henrique destaca foco do Ceará diante do Corinthians: 'Temos que ir preparados'

Equipes se enfrentam no dmingo.

Crisneive Silveira 07 de Novembro de 2025

Jogada

Ceará tem a 6ª maior torcida da cidade do Rio de Janeiro em pesquisa; Veja números

Pesquisa foi realizada nos dias 3 e 4 de novembro de 2025

Redação 07 de Novembro de 2025