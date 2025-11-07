Robinho tem pena reduzida após concluir cursos e ler livros em Tremembé

O ex-jogador Robinho teve a pena reduzida pela Justiça de São Paulo após pedido da defesa. A decisão foi publicada no fim de outubro. Ele, que está preso em Tremembé, foi condenado por estupro coletivo na Itália. O local é conhecido como o "presídio dos famosos". Para a decisão, o magistrado levou em consideração os cursos e as leituras de livros realizadas pelo ex-atleta.

Foram reduzidos 49 dias pelos estudos e 20 dias pelas leituras. A Justiça considerou que ele realizou a carga de 464 horas, como estudos do Ensino Médio. Além de 11 cursos que o ex-atleta fez na prisão. Os demais dias foram pela leitura de cinco livros. Robinho está detido na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) aprovou a decisão.

O ex-jogador chegou a pedir transferência da Penitenciária II após a repercussão da série Tremembé, lanaçada recentemente no streaming. A série conta a história do presídio pela ótica de personagens famosos da criminalidade. Robinho teria ficado incomodado com a repercussão apesar de não ser retratado no produto.

RELEMBRE O CASO

Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo em 2013, na Itália. A Justiça italiana determinou a transferência para o Brasil, ação homologada pelo Superior Tribunal de Justiça no ano passado.

O ex-atleta está preso desde 22 de março de 2024. Ele divide a cela com mais um detento. Ele deve ficar em regime fechado até 2027, antes que possa solicitar o regime semiaberto.