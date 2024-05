Richard não se considera ídolo do Ceará e valoriza Adilson: ‘maior goleiro da história do clube’

O goleiro Richard, herói do Ceará na conquista do Campeonato Cearense 2024 e um dos destaques do Vovô na temporada, deixou claro que não se considera um ídolo do Alvinegro de Porangabuçu. O jogador comentou sobre o tema em entrevista nesta quarta-feira (29).

“Não, longe disso. O ídolo tem que estar conquistando cada vez mais, tem que ter muitos jogos. Eu quero estar ajudando o clube, independente de ser considerado isso ou aquilo. Eu fico feliz quando o Ceará está vencendo”, disse o goleiro.

Legenda: O goleiro Richard em jogo do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por outro lado, Richard preferiu valorizar um outro grande nome da história do Ceará que atuava em sua mesma posição: Adílson “Paredão”. “O Adilson dispensa comentários. O maior goleiro de toda a história do clube”, destacou Richard.

No Ceará desde 2019, Richard soma 131 partidas disputadas com a camisa do Vovô. Neste período, ele participou das campanhas dos títulos da Copa do Nordeste, em 2020 e 2023, e do Campeonato Cearense, em 2024.