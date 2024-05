Ceará anuncia patrocínio com casa de apostas no valor de R$ 46 milhões em 32 meses

A casa de apostas Esportes da Sorte é a nova patrocinadora master do Ceará. O anúncio foi feito no início da tarde desta quarta-feira (29), na sede do clube, em Porangabuçu. Este será o maior contrato de patrocínio da história do clube cearense.

O contrato entre Ceará e Esportes da Sorte terá duração de 32 meses, sendo válido até o final da temporada 2026. O valor do patrocínio será de R$ 46 milhões.

Legenda: Novas camisas do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Anteriormente, o Diário do Nordeste havia noticiado negociações do Ceará com duas casas de apostas: Blaze e Parimatch. As conversas, porém, não avançaram conforme o esperado e não houve acordo em nenhum dos dois casos.

No início de maio o Ceará oficializou a descontinuidade do contrato de patrocínio firmado com a casa de apostas Estrela Bet, patrocinadora master do clube desde abril de 2023. O distrato foi amigável e não gerou nenhum tipo de multa para as partes.

Legenda: Esportes da Sorte é o novo patrocinador master do Ceará Foto: Lucas Catrib/SVM

O acordo entre Ceará e Estrela Bet previa o pagamento de R$ 30 milhões em três anos, sendo R$ 10 milhões por temporada. Os valores classificavam o contrato como o maior da história do Alvinegro de Porangabuçu, até então.

*Matéria em atualização.