Richard, Fernando Miguel ou Bruno Ferreira? Quem será o goleiro titular do Ceará? | Jogada do Vozão

Com os retornos de Bruno Ferreira e Richard, o goleiro Fernando Miguel tem titularidade ameaçada na meta alvinegra? O Jogada do Vozão destaca as atuações dos três arqueiros e as escolhas de Léo Condé que têm dado certo até aqui no Brasileirão. Samuel Conrado comanda o episódio com comentários de Vladimir Marques e Vitor Pontes.

O momento vivido pelo Brasileirão foi outro ponto de observação no programa, que pontuou a defesa do Alvinegro de Porangabuçu. Além disso, os convidados ressaltaram histórias de outros goleiros que passaram pelo Vozão.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.

Legenda: Jogada do Vozão conta histórias de goleiros que marcaram a história do Alvinegro de Porangabuçu Foto: Davi Rocha/SVM

