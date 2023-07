Richard Coelho rescinde com Ceará e é anunciado em time da Turquia

O volante Richard Coelho foi anunciado, nesta segunda-feira (3), como novo reforço do Alanyaspor, da Turquia. O atleta acertou sua rescisão contratual com o Ceará e saiu de forma amigável. Investigado por suposta participação em esquema de apostas esportivas, o jogador foi citado na operação Penalidade Máxima.

O jogador estava emprestado ao Cruzeiro, nesta temporada, quando atuou por apenas seis partidas. Após ter seu nome vinculado ao esquema de manipulação, Richard foi afastado da equipe celeste.

Em seu anúncio oficial, o presidente do Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, citou o Ceará, que acertou a rescisão com o atleta. “Hoje, nossa 3ª transferência é Richard Coelho da equipe brasileira da Série A, Ceará Sporting Club. Esperamos que contribua muito para o nosso clube. Parabéns. Nossas transferências continuarão", destacou o mandatário.

Hasan Çavuşoğlu ressaltou ainda o papel de Vagner Love, atacante do Sport que já atuou na equipe turca, ao ter destacado pontos positivos de sua passagem. Richard Coelho tem vínculo contratual o Alanyaspor por dois anos.

🤝 Hoş geldin Richard Candido Coelho! pic.twitter.com/JPoRDtBAF8 — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 3, 2023

O jogador conheceu as instalações da nova equipe e passou confiança sobre o novo momento da carreira, atuando fora do Brasil. Com a camisa 25, Richard Coelho mandou o recado para os companheiros do Alanyaspor e para a torcida do time turco.

Richard Coelho Volante do Alanyaspor “Estou muito feliz por estar aqui. Eu tenho autoconfiança. É um prazer trabalhar com um grupo assim. Acho que posso contribuir com a equipe em todos os sentidos. Acho que teremos sucesso com esse grupo. Farei o meu melhor com esta camisa. Quero que saibam que darei tudo de mim para ajudar meus companheiros em campo”, afirmou Richard Coelho.

PACOTE BRASILEIRO

Além de Richard, o Alanyaspor anunciou mais dois atletas brasileiros para a temporada. Para a defesa, o time turco anunciou o zagueiro Eduardo Bauermann, de 27 anos, atleta que estava afastado do Santos, que foi julgado e punido em 12 partidas pelo STJD, aqui no Brasil.

Outro reforço apresentado na sala de imprensa foi o atacante Carlos Eduardo, de 26 anos. O atleta atuou em 28 partidas pelo Red Bull Bragantino em 2022. Esta é a terceira equipe estrangeira do jogador, que já atuou no Egito e em Portugal.

SAÍDA CONTURBADA

Com 29 anos, Richard Coelho chegou ao Ceará na temporada passada, quando atuou em 44 partidas. A queda do Alvinegro para a Série B criou o clima de insatisfação do atleta que não se reapresentou na data planejada pelo clube. O clube acertou a rescisão de forma amigável com o jogador.