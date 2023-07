Guto cita problemas em vários setores do Ceará: 'é ajustar a equipe como um todo'

O Ceará chegou ao quarto jogo sem vitória na Série B. Na estreia do técnico Guto Ferreira, a equipe foi derrotada pelo Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife, neste domingo (2). Em coletiva de imprensa, o novo treinador avaliou o desempenho da equipe. Além disso, citou a importância de tempo para implementar as ideias e mostrou preocupação do grupo em se recuperar no torneio nacional.

“Acho que não é ajustar a defesa. É ajustar a equipe como um todo. A nossa proposição inicial estava dando um certo resultado. Começamos a partida, pelo menos uns 15 ou 20 minutos muito bem. Estávamos conseguindo bloquear onde o Sport é mais forte. Conseguimos ter alguns contra-ataques interessantes, mas com o decorrer do jogo começámos a cometer alguns erros. Até pela situação do gramado bastante pesado, que dificultou alguns tipos de passe”, disse Guto.

“O gol acontece numa sequência de dois lances parecidos. No primeiro, nós acabamos recuperando a jogada. E nos segundo eles acabaram levando vantagem e pegaram nossa defesa aberta. São situações que precisam ser ajustadas. Nós ainda vamos oscilar. Vamos ter bons e maus momentos. Mas na sequência de treinamentos, pode ter certeza, a equipe vai se ajustando, ganhando confiança e, tenho certeza, vai se tornar bastante competitiva e vai conseguir chegar onde a gente busca, que é a Série A”, completou o técnico.

IMPLMENTAR IDEIAS DE JOGO

O Alvinegro voltará a campo na sexta-feira (7), quando enfrenta o Botafogo-SP, na Arena Castelão. Será o primeiro jogo de Guto Ferreira com a presença da torcida. A partida terá início às 21h30 (de Brasília). Até lá, a equipe terá mais dias de preparação contra o adversário direto na tabela.

“O que mais precisamos é planejar nosso trabalho de uma maneira que haja espaço para introduzir nossa metodologia, as ideias de jogo, e principalmente treiná-las em campo. Agora, com uma equipe jogando a cada três dias, isso é impossível. Às vezes, é um trabalho médio, não é nem forte. Em outros momentos, ganhando dois dias a mais, você pode ter um dia mais forte e tudo isso faz diferença, impulsiona para que possamos fazer uma equipe melhor”, ressaltou o técnico.

“Mas passa também pelo mental. Por respostas que a gente possa dar a cada jogo, porque o resultado também faz a diferença. Esse é um momento de paciência. Não vou dizer tranquilidade, porque nós não estamos tranquilos. Mas temos que ter paciência, e é o momento de todo mundo estar junto. Acho que o torcedor tem todo o direito de estar preocupado, mas a pressão nesse momento não será benéfica. O apoio vai ser benéfico. Mais do que nunca, precisamos desse apoio pra gente poder dar essa virada na equipe e começar a conseguir os resultados”, finalizou Guto Ferreira.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: