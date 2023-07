Sete novas regras entram em vigor no futebol neste mês de julho; Veja quais são

O mês de julho promete mudanças importantes no cenário esportivo. Isso porque sete novas regras vão entrar em vigor no futebol neste mês. A decisão de aplicá-las foi tomada pela International Football Association Board (IFAB) e pretendem esclarecer situações de jogo e evitar que lances que já geraram polêmicas voltem à tona.

Essa regra proíbe que os goleiros atrasem as cobranças de pênaltis. Provocações como as que Emiliano Martínez fez na final da Copa do Mundo não serão mais permitidas. O goleiro não pode mais distrair o jogador que vai cobrar a penalidade e não poderá mais tocar nas traves, travessão ou na rede do gol.