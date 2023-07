Fortaleza x Athletico-PR: check-in liberado e ingressos a partir de R$ 20; veja detalhes

O Fortaleza liberou, nesta segunda-feira (3), o check-in para o duelo contra o Athletico-PR. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos começa somente na terça-feira (4), com valores a partir de R$ 20 (vinte reais).

O sócio torcedor que quiser garantir lugar para ver o jogo, basta acessar o sociofortaleza.com.br.

HORÁRIOS DE CHECK-INS DOS PLANOS:

9H - Conselheiro, Proprietário

11h - Leão do Pici e Kids

13h - Leão de Aço

15h - Leão Fiel, Interior e Leão da Galera



A venda de ingressos terá início somente nesta terça-feira (4), a partir das 9 horas. É possível adquirir os bilhetes online, no site leaotickets.com.br e nas lojas físicas.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Inferior Norte ou Sul - R$40 (inteira)/R$20 (meia)

Bossa Nova - R$90 (inteira)/R$45 (meia)

Superior Sul - R$100 (inteira)/R$50 (meia)

Premium - R$200 (inteira)/R$100 (meia)

Superior Central - R$60 (inteira), R$30 (meia)

Especial - R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia)

Visitante - R$100 (inteira), R$50 (meia)

*Planos recarga e Leão da Galera têm 70% de desconto.

Legenda: Venda de bilhetes para duelo contra o Athletico-PR começa nesta terça-feira (4). Foto: Divulgação/Fortaleza

O Leão do Pici encara o Athletico em jogo da 14ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), no domingo (9). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.