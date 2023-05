Ricardinho acerta retorno ao futebol cearense; veja detalhes

O meio-campista Ricardinho vestirá a camisa do Floresta no restante da temporada de 2023. O experiente jogador de 37 anos, considerado um dos maiores ídolos da história recente do Ceará, defenderá o Verdão da Vila Manoel Sátiro na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele estava sem clube desde que deixou o Paysandu.

Na noite da última segunda-feira (29), as especulações acerca de um possível acerto entre Ricardinho e Floresta cresceram após o jogador ter sido visto nas arquibancadas do Estádio Presidente Vargas (PV), onde o Floresta encarou o Amazonas, pela quinta rodada da Série C. O anúncio oficial da contratação deve acontecer ainda nesta terça-feira (30).

Legenda: Ricardinho em ação com a camisa do Ceará Foto: Foto: Kid Junior

Ricardinho viveu em terras cearense os principais momentos de sua carreira, com a camisa do Ceará. Ele defendeu a equipe alvinegra em 2007, entre 2013 e 2015 e entre 2017 e 2020. Seu último clube foi o Paysandu, onde atuou por duas temporadas. Uma grave lesão no tendão de aquiles fez Ricardinho ficar fora de combate por um longo período no Papão.

O Floresta, comandado pelo técnico Gerson Gusmão, ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação da Série C do Brasileirão, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Após cinco rodadas disputadas, a equipe cearense soma cinco pontos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.