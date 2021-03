Negócio fechado: Ricardinho acerta saída do Ceará e vai defender o Botafogo

Negócio fechado: o meia Ricardinho não é mais jogador do Ceará. O atleta acertou a saída do clube nesta segunda-feira (15) e já tem destino definido: o Botafogo. O time carioca buscou a contratação do meio-campista a pedido do técnico Marcelo Chamusca. O contrato será até o fim de 2021.

Com isso, o "Maestro", como é conhecido pela torcida alvinegra, já deixa de fazer parte do elenco alvinegro. Esta terça-feira (16) deverá marcar a despedida do jogador do clube em que virou ídolo.

História no Vovô

Legenda: Ricardinho foi bicampeão da Copa do Nordeste com o Ceará Foto: Kid Junior

Pelo Ceará, Ricardinho realizou 338 jogos, sendo 302 como titular. Foram 40 gols marcados, 52 assistências e 79 partidas utilizando a braçadeira de capitão.

O camisa 8 é, inegavelmente, um dos grande ídolos da história do Vovô. No clube desde 2013, conquistou quatro Campeonatos Cearenses (2013, 2014, 2017, 2018) e duas Copas do Nordeste (2015, 2020). Além disso, foi peça importante nas campanhas do acesso à Série A (2017) e permanência na Primeira Divisão (2018 e 2019).

Porém, em 2020, perdeu espaço com o técnico Guto Ferreira após o começo do Brasileirão, tendo feito apenas 10 partidas. Na nova temporada, ainda não entrou em campo.

Aos 35 anos, Ricardinho tinha contrato até o fim do Estadual 2021, atualmente paralisado por decreto governamental. No Botafogo, ele irá disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.