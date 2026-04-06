Reunião que iria votar aprovação de contas do Fortaleza de 2025 é adiada

O Conselho Deliberativo do Fortaleza anunciou o adiamento da reunião para prestação de contas do clube referente ao ano de 2025. O evento estava marcado para a noite desta segunda-feira (6).

O principal motivo é fornecer mais tempo hábil para a apreciação de documentos por parte de um grupo de conselheiros que fez um requerimento solicitando informações específicas de movimentações financeiras do ano passado. O prazo anterior teria sido somente de três dias.

Assim, a nova votação está marcada para o dia 23 de abril, quinta-feira. Vale ressaltar que a data marca a avaliação das contas da Associação e também da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).