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Reunião que iria votar aprovação de contas do Fortaleza de 2025 é adiada

Motivo é fornecer mais tempo hábil para a apreciação de documentos

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:07)
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Legenda: Sede do Fortaleza, no Pici
Foto: Davi Rocha/SVM

O Conselho Deliberativo do Fortaleza anunciou o adiamento da reunião para prestação de contas do clube referente ao ano de 2025. O evento estava marcado para a noite desta segunda-feira (6).

O principal motivo é fornecer mais tempo hábil para a apreciação de documentos por parte de um grupo de conselheiros que fez um requerimento solicitando informações específicas de movimentações financeiras do ano passado. O prazo anterior teria sido somente de três dias.

Assim, a nova votação está marcada para o dia 23 de abril, quinta-feira. Vale ressaltar que a data marca a avaliação das contas da Associação e também da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

 
Foto da sede do Fortaleza, no Pici

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